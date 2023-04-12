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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Актобе» отреагировали на информацию об интересе к Самородову со стороны клубов РПЛ

12 Апреля 2023 • 22:40 Комментировать
Актобе
...
Атырау
16.04 14:00

Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт высказался об интересе к нападающему Максиму Самородову со стороны российских клубов. Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» и «Ростов» следят за 20-летним игроком сборной Казахстана.

«Да, интерес к Самородову со стороны российских клубов действительно есть. Кроме того, за ним следят и некоторые зарубежные клубы», — приводит слова Жомарта Sport24.

При этом функционер отметил, что никаких официальных предложений в «Актобе» по поводу Самородова пока не поступало.

В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Казахстана, в которых забил четыре мяча. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 450 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Актобе Максим Самородов Асет Жомарт
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АКТОБЕ АТЫРАУ
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