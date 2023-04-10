Голенков забил в РПЛ впервые за 42 проведённых матча

Сегодня «Ростов» сыграл в боевую ничью в гостях с «Оренбургом» - 2:2. Ценное в борьбе за медали Премьер-лиги очко удалось добыть благодаря голам Егора Голенкова и Максима Осипенко.

Что примечательно, для Голенкова сегодняшний гол стал всего лишь первым за 42 проведённых матча в Премьер-лиге. Он выходил на поля элитного дивизиона России ещё с сезона-2016/17, являясь тогда игроком самарских «Крыльев Советов». Перед началом сезона прошлого он стал игроком «Ростова».

Однако отметим, что в текущем сезоне Голенков отметился пятью голами и двумя ассистами в рамках Кубка России, из которого «Ростов» вылетел на прошлой неделе, проиграв в серии пенальти «Краснодару».