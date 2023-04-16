Песьяков: «План на игру процентов на 80 мы реализовали, осталось только реализовать моментик»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0).

- Наверное, вратаря в этом случае можно поздравлять почти что с победой? Отыграть против «Зенита» на ноль - это особые эмоции?

- Да на самом деле ничего особенного. Скажем так, первый тайм достаточно ровный по игре, а второй, наверное, немножко отдали инициативу, а скажем так, моментами проиграли. Но в целом как бы игра ничейная. А если касаться нас с Мишаней [Михаилом Кержаковым], для него это как бы обыденность, а для нас, да, праздник, игра на ноль. Мы все довольны.

- Был ли какой-то момент, когда вам было особенно тревожно и думали: «Фух, не пропустил»?

- Там Клаудиньо бил во втором тайме, но, как выясняется, там офсайд был. В остальных моментах, как мне казалось, достаточно уверенно контролировал.

- При этом в официальном протоколе ноль ударов в створ. Для вратаря когда ноль ударов в створ, но столько моментов, насколько игра энергозатратная?

- Да всё то же самое ты делаешь, как и когда удар в створ. Ты же не просто стоишь и провожаешь, всё то же самое.

- По содержанию. Вы сказали, что чуть подсели во втором тайме. Был неплохой первый. Насколько всё давалось и всё соответствовало плану на игру?

- Старались выполнять, я думаю, процентов на 80 мы реализовали, осталось только реализовать моментик. Если говорить так, в концовке также могли вырвать, как и «Зенит» в середине несколько моментов имел, так и мы могли в конце. Поэтому я говорю, что достаточно равная игра, наверное.

- Сегодня 151-я игра Сергея Песьякова за «Ростов». Еще 150 увидим?

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- Я то же самое сказал нашему генеральному директору, еще 150? С удовольствием. Посмотрим, если позволит здоровье, конечно.