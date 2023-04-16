Карпин: «Если бы сыграли два тайма так, как в первом тайме, могли бы рассчитывать на большее»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0).

- 0:0 с «Зенитом» по такой игре, насколько довольны результатом?

- Нормально, так скажем. Сказать, что я счастлив, - нет.

- По содержанию игры, то количество единоборств, которое выигрывали в первом тайме, в особенности владение мячом насколько порадовало? Какие причины перемены в содержательном элементе во втором тайме? Они понятны, но…

- Зачем тогда спрашивается, раз понятны?! Самому не смешно? Первый тайм, естественно, понравился. Второй тайм, естественно, понравился меньше. С чем это связано, вы сами всё знаете.

- То, насколько был хорош первый тайм, за счет чего удавалось быть раньше на мяче, играя против «Зенита», больше, ем соперник, который обычно чаще бывает с мячом?

- Мы говорили на флеш-интервью до матча, как не пропустить от «Зенита», как забить «Зениту»? За счет игры, если бы сыграли два тайма так, как в первом тайме, я думаю, что могли бы рассчитывать на большее. Но учитывая силу «Зенита», уровень игроков «Зенита», два тайма против «Зенита» не так просто играть. Только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока силы были, многое получалось, потом, естественно, где-то силы… и «Зенит» стал играть по-другому, где-то перестроились. Много факторов, которые влияют на игру.

- Среди прочего по заменам. Сегодня на поле появился Комаров, в предыдущем туре две голевые, сегодня он тоже в некоторых моментах обострял. Насколько вам он нравится, каков его потенциал?

- Что значит нравится - не нравится? Выполняет то, что нужно на поле? Ок. Не будет выполнять - не будет вообще выходить. Потенциал его не знает никто, ни я, ни он сам, наверное, не знает. Будет работать - возможно, что-то получится. Вот и всё.

- По тем, кто сегодня отсутствовал из-за повреждений, Уткин, Полоз, Чернов хоть и с перебором карточек, когда их ждать?

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- У всех по-разному. Мы надеемся, что Уткин уже скоро, Полоз и Чернов еще не скоро. Там определенных дат еще нет конкретных. Надеемся, что Уткин, возможно, к следующему туру уже на сколько-то минут там будет готов. Понятно, что не на 100%. У всех всё по-разному. Это возвращаясь к вопросу предыдущему, с чем это связано? У нас не такая большая скамейка, еще когда и нет условных Полоза, Уткина и Чернова, вот и связывайте всё вместе.