Родригао назвал Семака лучшим тренером России

Защитник «Зенита» Родригао высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

«Семак — умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере», — приводит слова Родригао Metaratings.

Футболист отметил, что «Зенит» демонстрирует отличную игру на протяжении многих лет, и в этом огромная заслуга Семака.

После 22 туров санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. В этом году «Зенит» близок к пятому подряд чемпионству под руководством 47-летнего Семака.