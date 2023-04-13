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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао назвал Семака лучшим тренером России

13 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать
Ростов
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Зенит
16.04 19:00

Защитник «Зенита» Родригао высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

«Семак — умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере», — приводит слова Родригао Metaratings.

Футболист отметил, что «Зенит» демонстрирует отличную игру на протяжении многих лет, и в этом огромная заслуга Семака.

После 22 туров санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. В этом году «Зенит» близок к пятому подряд чемпионству под руководством 47-летнего Семака.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Родригао
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