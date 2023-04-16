Угаров: «Ростов» упрётся в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров высказался в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом».

«Ростов» упрется. Полагаю, «Зенит» будет играть так, как будет позволять им «Ростов». Да, в составе соперника нет раздражителя типа Дзюбы, но там вся команда — раздражитель», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Ростов» может преподнести сюрприз и обыграть «Зенит», ведь в футболе может пройти все что угодно.

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию.



