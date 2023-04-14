Дьяков оценил шансы «Ростова» на золото перед матчем с «Зенитом»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы «жёлто-синих» на золото РПЛ в случае победы над петербургским «Зенитом».

«Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки и потерял такое преимущество. Может быть, если «Ростов» дома победит «сине-бело-голубых», у южан поднимется эмоциональный фон и ребята поверят в себя. Не думаю, что эта команда, как и любая другая, сможет конкурировать с «Зенитом», — считает Дьяков, чьи слова приводит «Спорт день за днём».

По мнению эксперта, подопечные Валерия Карпина способны удивить лидера Премьер-лиги, приведя в качестве примера недавний матч «Зенита» против «Химок». Также Виталий считает, что «Ростову» будет тяжело попасть в тройку по итогам сезона на фоне конкуренции с ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, что «жёлто-синие» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на девять очков. Матч против «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 16 апреля.