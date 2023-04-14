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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская заявила, что «Зенит» заслуженно доминирует в РПЛ

14 Апреля 2023 • 22:46 Комментировать
Ростов
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Зенит
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16.04 19:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о доминации питерского «Зенита» в РПЛ. Команда вот-вот станет чемпионом России уже в пятый раз подряд.

«Лидерство «Зенита» не очень здорово в плане конкуренции в чемпионате России, однако полностью заслужено. Это команда, которая играет интереснее и стабильнее других. На их футбол приятно смотреть, а главный тренер Семак подтверждает свой высокий уровень не первый год», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, что в 23 туре Премьер-лиги подопечных Сергея Семака ожидает встреча с командой, которая занимает на данный момент вторую строчку. Правда, отстаёт от питерцев на девять очков. Это «Ростов» Валерия Карпина. Матч намечен на 16 апреля, это воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ольга Смородская
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