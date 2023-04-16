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«Ростов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

16 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать (7)
Ростов
0:0
Зенит
1 5.65 X 4.00 2 1.67
1-й тайм

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Зенит».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ростов - Зенит

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Протокол игры  
Ростов0:0Зенит
Песьяков СергейСильянов АлександрОсипенко МаксимМелёхин ВикторЩетинин КириллГлебов ДанилМиронов АлексейЛангович АндрейТугарев РоманКомличенко НиколайБайрамян Хорен
Запасные: Прохин ДанилаТошевски ДавидГригорьев АлександрБочаров ПавелЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилТерентьев ДенисМельников СтепанСелява Александр
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЧистяков ДмитрийРенан РобертДуглас СантосВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньоМалком ФилипеКассьерра МатеоМостовой Андрей
Запасные: Сергеев ИванОдоевский ДаниилБакаев ЗелимханАлип НуралыКузяев ДалерСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилВасютин Александр
16 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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РОСТОВ ЗЕНИТ
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
16 Апреля 2023 в 19:16
ай клавадинива..ай красава..
TEREX
16 Апреля 2023 в 19:14
зинитка сёдня изладит хот канём..шобы припаднять карпэна..))
ингерман
16 Апреля 2023 в 19:09
ай чистяк играец центрзащем.. возможна будут сливаца.. )))
ингерман
16 Апреля 2023 в 19:06
ай.. самае слабое месцо зенита на поле - ента воротнег.. инагда выручаць.. амбициям команды ваще не отвечает.. обороной руквадить не можец от слова саусем.. воц и пасмотрим каков он севодня.. кхе-кхе..
ингерман
16 Апреля 2023 в 18:48
ай у первые 20 минуц станет ясна будет ли зенит делать шпилю шпортагу и сливаца али нец.. пахлядим-увидем.. кхе-кхе.. )))
ингерман
16 Апреля 2023 в 18:46
ай уперед златозубыя да культур-мультур сталишныя!
TEREX
16 Апреля 2023 в 18:42
ну вот дабралися на ылихтричках да растову..)) тперича ни атдахнуфшы мячик паганяим..))
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