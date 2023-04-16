«Ростов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Зенит
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Сильянов Александр•Осипенко Максим•Мелёхин Виктор•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Миронов Алексей•Лангович Андрей•Тугарев Роман•Комличенко Николай•Байрамян Хорен
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Чистяков Дмитрий•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
16 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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