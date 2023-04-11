Булыкин: «Зенит» может легко скупать лучших футболистов России»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что питерский «Зенит» интересуется двумя молодыми российскими футболистами из клубов-конкурентов – Сергеем Пиняевым из «Локомотива», а также форвардом «Динамо» из Москвы Константином Тюкавиным.

«Зенит» может запросто скупать лучших футболистов России, тем самым, поднимая уровень своей команды и делая слабее конкурентов. С большими финансовыми возможностями питерцы смогут предложить им хорошую зарплату», - делится эксперт с «Газетой.Ру».

Отметим, что помимо Пиняева и Тюкавина, СМИ сообщили и об интересе «Зенита» к игрокам оборонительного типа – Максиму Осипенко из «Ростова» и Игорю Дивееву из ЦСКА.