Орещук считает, что «Зенит» вряд ли подпишет Пиняева и Тюкавина грядущим летом

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук прокомментировал недавние слухи о том, что питерский «Зенит» намерен усилиться двумя молодыми футболистами из московских клубов. Речь идёт о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве и форварде «Динамо» Константине Тюкавине. Отмечалось, что они могут стать заменой бразильцам Малкому Филипе и Клаудиньо, если те решат покинуть Санкт-Петербург по окончании текущего сезона.

«Думаю, не для того Малком и Клаудиньо гражданами РФ становились, чтобы уехать полгода спустя. До летнего трансферного окна три месяца, всё может измениться, но я полагаю, что это лишь новость для разогрева прессы. Пока моё мнение такое», - цитирует Орещука Rusfootball.