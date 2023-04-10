«Ростов» подходит к матчу с «Зенитом» с серией без поражений

В понедельник «Ростов» не смог обыграть «Оренбург», причём остался рад ничьей 2:2, учитывая тот факт, что по ходу игры команде пришлось отыгрывать два гола.

Если брать шесть последних матчей во всех турнирах, то в основное время «Ростов» ни разу не проигрывал (четыре победы, две ничьи). Кубковое поражение от «Краснодара» на этом отрезке команда Карпина потерпела в футбольной лотерее в виде серии пенальти.

В следующем туре Премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Зенит». На текущий момент команда Карпина занимает второе место, отставая от питерцев на 9 очков. Матч пройдёт в воскресенье, 16 апреля.