Осипенко забивал в четырёх из последних шести матчей в РПЛ

Защитник «Ростова» Максим Осипенко сегодня снова забил в рамках РПЛ – он поразил ворота «Оренбурга», благодаря его голу «жёлто-синие» спасли для себя ничью, сыграв 2:2.

Интересно то, что за последние шесть матчей в рамках элитного дивизиона России у Осипенко набралось четыре забитых гола – такой статистикой может похвастаться не каждый форвард.

Всего на счету 28-летнего защитника в этом сезоне шесть голов и один ассист в Кубке России и РПЛ при 29 сыгранных матчах.

Напомним, помимо «Ростова», Осипенко является игроком сборной России.

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