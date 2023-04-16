Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Ростов» - «Зенит».

- Как вам игра?

- Ожидал большего. Игра была монотонная, особенно со стороны «Зенита». У «Ростова» было желание, и он играл, как мог. А вот гости не включились до конца. Видимо, их устраивал этот результат. Они особо не напрягались. Ничья и ничья. Даже если брать статистику по ударам по воротам, «Зенит» всего пару раз попал в створ. Не было целеустремленности, какая бывает у «Зенита». Сказать, что игра была плохая со стороны питерцев, я не могу. Играли хорошие футболисты, они что-то делали на поле, но это была не самая лучшая игра для обеих команд.

- У Семака возникнут вопросы к своим ребятам после матча, как думаете?

- Нет. Его тоже ничья устраивает. Перед матчем он сказал, что эта игра не судьбоносная. Что уже о много говорит. «Зенит» не выходил пластаться на поле и выигрывать во что бы то ни стало. У него комфортные 9 очков отрыва. Запас очков сохранился.

- Можно ли сказать, что «Ростов» ни в чем не уступил «Зениту» по игре?

- Он все-таки уступал. Явно голевые моменты создавались только у ворот хозяев. Малком два не забил, в первом тайме мяча три могли забить. Ростовчане уступали питерцам. Но они качественно сыграли в обороне: внимательно, концентрировано. Хотя и провалы были, которые «Зенит» не использовал. А так «Ростов» сыграл хорошо. Он должен быть доволен этим результатом.

- Согласны с Карасёвым, что не было пенальти, когда Сантос сбил Щетинина?

- Там, наверное, мерили на ВАР. Поэтому данный эпизод можно отдать на откуп ВАР. А так все было на тоненького.

- С «Динамо» в следующем туре «Зенит» может позволить себе потерять очки?

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- Я бы не сказал, что питерцы сегодня потеряли очки. Они приобрели одно на выезде с командой, которая идет на втором месте. «Зенит» не приблизил к себе ни одной команды. Отрыв остался такой же комфортный. Поэтому они могут себе позволить потерять с «Динамо». Но не факт, что потеряют.

- Если они и дальше будут упускать очки, то все заговорят, что с командой что-то не так.

- Да нет. Они играют с запасом прочности. Это видно. Если надо, питерцы включатся. Это была последняя встреча в туре. Они видели, что при ничьей будет тот же отрыв в 9 очков, вот и не напрягались. Но если надо, они включаются, как в предыдущем матче. Тогда питерцы стали резче, быстрее, целеустремленнее, появился азарт в глазах. Сегодня этого не было.

- «Ростов» сможет побороться за второе место, учитывая, что конкуренты уже наседают на пятки?

- В этом плане «Ростов» потерял сегодня два очка. Соперники подобрались на очень близкое расстояние. Это уже опасно. А играть еще много туров. Поэтому южанам будет сложно. У них еще игры со «Спартаком» и ЦСКА. Я думаю, все будет решаться в этих матчах.

- Так кто для вас фаворит в борьбе за второе место?

- Его сейчас нет. В нашем чемпионате аутсайдер может сыграть на равных с фаворитом, как «Торпедо» со «Спартаком». «Красно-белые» выиграли натужно. Поэтому клубы, которые борются за выживание, могут обыграть любого соперника. Надо смотреть, кто будет к концу сезона играть более стабильно, у кого будет лучше функциональное состояние. Тот и займет второе место.

Елена Григорьевская