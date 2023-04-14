Байрамян: «Мы ждём «Зенит», это классный соперник»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы все понимаем, что это «Зенит». Это фаворит всего чемпионата, каждой игры. Мы ждем их, это классный соперник. Уверен, будет хороший матч. Будем стараться показать все, что можем», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

После 22 туров «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 16 апреля и начнется в 19:00 по мск.