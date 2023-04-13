Петржела: «Россия теперь — нефутбольная страна»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил интерес к футболу в России.

«Россиянам сейчас не до футбола, Россия теперь — нефутбольная страна. Сейчас у людей есть более важные вещи в жизни, а спорт ушёл на третий план. Не факт, что со временем интерес к футболу у людей вернётся», — считает чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Петржела вспомнил, что во времена управления «сине-бело-голубыми» на матчах клуба на стадионе «Петровский» всегда были полные трибуны, назвав ужасом текущее положение дел на играх РПЛ.

Напомним, что с начала 2023 года на всех матчах Российской премьер-лиги действует система Fan ID, что привело к падению посещаемости игр чемпионата. Все отечественные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.