Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: «Изюминки и красоты стиля у «Ростова» нет» эксклюзив

15 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.70 X 4.20 2 1.57
16.04 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- «Зениту» удастся одержать победу в завтрашнем матче?

- Думаю, что «Зенит» будет настроен на победу, у команды хороший запас очков. Все футболисты в строю и приедут в Ростов в хорошем настроении. В то же время «Ростов» - хорошая и дисциплинированная команда, претендующая на призовое место в чемпионате России. Игра будет равной и обоюдоострой. Кто совершит меньше ошибок, тот и выйдет победителем. У хозяев поля настрой будет максимальный при поддержке болельщиков. Я думаю, «Зенит» устроит ничья.

- Команды разделяют девять очков. В случае поражения «Зенита» чемпионская гонка возродится?

- Многие уже отдали пальму первенства «Зениту», я с этим тезисом не соглашусь. В случае неудачного исхода для питерцев интрига продолжит жить. Тем не менее, сейчас мне больше симпатизирует стиль игры ЦСКА, а не «Ростова». «Армейцы» чётко сконцентрированы на победном результате. Федотов внушил ребятам веру в свои силы. Сейчас ЦСКА играет на победу с любым соперником.

«Спартак» тоже должен вернуться на победный путь. Московское «Динамо» обладает ярким составом и явно не раскрывает всего своего потенциала. Поражение «Зенита» привнесет интригу в чемпионскую гонку. Если Семак сегодня одержит победу, то «Зенит» выйдет на финишную прямую к золотым медалям. Любой другой результат отодвинет чемпионство.

- Правильно ли я понимаю, что вы хотите видеть в тройке лидеров по итогам сезона «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?

- Я с симпатией отношусь к Ростову и считаю его футбольным городом. Я говорю о стиле игры. «Ростов» в последнем матче показал характер, но мне кажется, что ЦСКА больше нацелен на победу. Команда всегда выходит побеждать. Сможет ли «Ростов» только за счёт дисциплины занять место в тройке призёров? С ним может играть команда с любого места в турнирной таблице. Изюминки и красоты стиля у команды нет. Мне бы хотелось увидеть больше яркости от футбола.

Роберт Иванов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Алексей Стрепетов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
84 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
0
1
1.52 4.30 6.60
Видео
84 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
0
0
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
16.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.90 2.70
Видео
16.04.23 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
15:30 · Россия. Премьер-лига
Глушаков открыл счёт в матче с «Динамо», реализовав пенальти
15:29 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «ЦСКА в матче с «Уралом» будет крайне тяжело»
15:26 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Краснодар» озвучили составы на дерби
15:20 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА
15:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин назвал фаворита матча «Урал» — ЦСКА
15:07 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «В матче «Ростов» — «Зенит» решится судьба золотых медалей»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Мне не дают заниматься футболом в России»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Если ещё недавно можно было подумать, что матч с «Торпедо» будет лёгким, то сейчас всё усложняется»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Понимаем, что с приходом Талалаева, «Химки» будут очень мотивированы»
14:02 · Россия. Первая лига
«Уфа» с «Акроном» сыграли вничью по голам и удалениям
13:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Скованности не должно присутствовать, потому что вы не играете с «Реалом» Мадрид или «Барселоной»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Малком назвал цель «Зенита» на оставшиеся матчи РПЛ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не исключаю, что Рыбус может завершить карьеру»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Йоканович объяснил перестановки в составе по сравнению с матчем со «Спартаком»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мы всех выпустили, кто был живой»
Все новости
Рекомендуем