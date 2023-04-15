Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

- «Зениту» удастся одержать победу в завтрашнем матче?

- Думаю, что «Зенит» будет настроен на победу, у команды хороший запас очков. Все футболисты в строю и приедут в Ростов в хорошем настроении. В то же время «Ростов» - хорошая и дисциплинированная команда, претендующая на призовое место в чемпионате России. Игра будет равной и обоюдоострой. Кто совершит меньше ошибок, тот и выйдет победителем. У хозяев поля настрой будет максимальный при поддержке болельщиков. Я думаю, «Зенит» устроит ничья.

- Команды разделяют девять очков. В случае поражения «Зенита» чемпионская гонка возродится?

- Многие уже отдали пальму первенства «Зениту», я с этим тезисом не соглашусь. В случае неудачного исхода для питерцев интрига продолжит жить. Тем не менее, сейчас мне больше симпатизирует стиль игры ЦСКА, а не «Ростова». «Армейцы» чётко сконцентрированы на победном результате. Федотов внушил ребятам веру в свои силы. Сейчас ЦСКА играет на победу с любым соперником.

«Спартак» тоже должен вернуться на победный путь. Московское «Динамо» обладает ярким составом и явно не раскрывает всего своего потенциала. Поражение «Зенита» привнесет интригу в чемпионскую гонку. Если Семак сегодня одержит победу, то «Зенит» выйдет на финишную прямую к золотым медалям. Любой другой результат отодвинет чемпионство.

- Правильно ли я понимаю, что вы хотите видеть в тройке лидеров по итогам сезона «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?

- Я с симпатией отношусь к Ростову и считаю его футбольным городом. Я говорю о стиле игры. «Ростов» в последнем матче показал характер, но мне кажется, что ЦСКА больше нацелен на победу. Команда всегда выходит побеждать. Сможет ли «Ростов» только за счёт дисциплины занять место в тройке призёров? С ним может играть команда с любого места в турнирной таблице. Изюминки и красоты стиля у команды нет. Мне бы хотелось увидеть больше яркости от футбола.

Роберт Иванов