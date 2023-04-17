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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Ростов» играл на равных с «Зенитом»

17 Апреля 2023 • 14:11 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

По мнению специалиста, южане ни в чём не уступали действующему чемпиону и лидеру текущего сезона. Тарханов считает, что ростовчане уже вряд ли потеряют место в тройке лидеров чемпионата России, однако отметил, что интрига в борьбе за медали продолжает сохраняться.

«Ростов» вчера очень неплохо выглядел, играли на равных с чемпионом, моменты были. Во втором тайме «Зенит» прибавил и было видно, что «Ростов» не успевал, один Малком сколько мог забить», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Ростов» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От первого «Зенита» южане отстают на девять баллов. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Александр Тарханов
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