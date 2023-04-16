Петржела - о «Зените»: «Лучшей команды в России нет»

Бывший главный тренер питерского «Зенита Властимил Петржела выскзался о ничьей команды с берегов Невы в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Я повторяю это снова и снова: «Зенит» уже можно назвать чемпионом. Лучшей команды в России нет», - заявил Петржела в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Подопечные Сергея Семака продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в своём активе 55 набранных очков после 23 проведённых игр. Отрыв от «Ростова» составляет девять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Динамо». Поединок состоится в Санкт-Петербурге 22 апреля.