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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»

12 Апреля 2023 • 10:33 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, пополнивший состав петербургской команды в январе этого года, назвал главного соперника своего клуба в РПЛ.

«Главный соперник «Зенита» — ЦСКА. Нет? А кто? «Спартак»? Спасибо, буду знать!» — приводит слова Ренана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Зенит» и «Спартак» встречались между собой четыре раза: трижды победу праздновали петербуржцы и одна встреча завершилась триумфом «красно-белых».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 22-туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая третий «Спартак» на 12 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Роберт Ренан
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