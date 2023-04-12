Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, пополнивший состав петербургской команды в январе этого года, назвал главного соперника своего клуба в РПЛ.

«Главный соперник «Зенита» — ЦСКА. Нет? А кто? «Спартак»? Спасибо, буду знать!» — приводит слова Ренана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Зенит» и «Спартак» встречались между собой четыре раза: трижды победу праздновали петербуржцы и одна встреча завершилась триумфом «красно-белых».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 22-туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая третий «Спартак» на 12 очков.