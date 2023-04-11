Динияр Билялетдинов считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в «Зенит».

«На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись. «Зенит» — это всегда претендент на всех наших талантливых футболистов. Но в нынешней ситуации я бы Пиняеву не рекомендовал», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Напомним, минувшей зимой 18-летний футболист перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». За новый клуб вингер провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Пиняева оценивается в 3,5 миллиона евро.