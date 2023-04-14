Семшов поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Зенит»

В воскресенье вечером в чемпионате России пройдёт матч между «Ростовом» и «Зенитом». Своими ожиданиями от этого поединка поделился известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов.

«Матч привлекает интерес, тем более игра в Ростове-на-Дону, я уверен, что «Ростов» даст бой «Зениту», - сказал Семшов, чьи слова приводит ТАСС.

Семшов отметил, что на дистанции конкурировать с «Зенитом» сложно, и что «Ростов» наверняка ставит перед собой задачу по финишу в топ-3.

«Если «Ростов» займёт второе место, это будет прекрасный результат, хороший и боеспособный коллектив, где стараются дополнять и играть друг за друга на поле», - отметил Семшов.

На текущий момент «Ростов» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги России второе место, отставая от «Зенита» на девять очков.