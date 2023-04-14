Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Зенит»

14 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.90 X 4.20 2 1.55
16.04 19:00

В воскресенье вечером в чемпионате России пройдёт матч между «Ростовом» и «Зенитом». Своими ожиданиями от этого поединка поделился известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов.

«Матч привлекает интерес, тем более игра в Ростове-на-Дону, я уверен, что «Ростов» даст бой «Зениту», - сказал Семшов, чьи слова приводит ТАСС.

Семшов отметил, что на дистанции конкурировать с «Зенитом» сложно, и что «Ростов» наверняка ставит перед собой задачу по финишу в топ-3.

«Если «Ростов» займёт второе место, это будет прекрасный результат, хороший и боеспособный коллектив, где стараются дополнять и играть друг за друга на поле», - отметил Семшов.

На текущий момент «Ростов» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги России второе место, отставая от «Зенита» на девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Ростов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.52 4.30 6.60
Видео
15.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
15:31 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «У ЦСКА не будет особого преимущества из-за отсутствия Ганчаренко»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Думаю, что ждать Слуцкого в ближайшее время не стоит»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» может отобрать очки у «Зенита»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде счастлив в «Спартаке и мечтает завоевать трофей»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На данный момент переговоров о выкупе Мантуана нет»
14:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» будет сложно в матче с «Торпедо» - Бушманов
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартаку» не хватает Промеса и Джикии, особенно второго»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Семшов поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Зенит»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист — о Слуцком: «Дзюба тоже был комиком, пока не нашёл команду»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин: «Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал лучших нападающих в истории РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА забьёт «Уралу» один мяч и не пропустит»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» — однозначный фаворит во встрече с «Пари НН»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал трёх главных талантов РПЛ
12:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал трёх россиян из РПЛ, способных заиграть в Серии А
Все новости
Рекомендуем