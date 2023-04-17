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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Ростов» показал, что если «Зенит» не выходит на свой запредельный уровень, с ним можно играть на равных»

17 Апреля 2023 • 14:53 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
окончен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0).

Игнатьев отметил, что матч оправдал ожидания, а «Ростов» показал, что против «Зенита» можно играть. Специалист отметил высокий прессинг южан и грамотную игру на контратаках.     

«Ростов» показал, что если «Зенит» не выходит на свой запредельный уровень, можно играть с ним на равных. При этом «Зенит» во втором тайме имел преимущество. Но «Ростов» хорошо подготовился к игре. И в первом тайме лишил соперника всех козырей», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Борис Игнатьев
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