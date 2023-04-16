Ловчев предположил, с каким счётом «Зенит» обыграет «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

«Думаю, петербуржцы победят. И забьют, наверное, даже не один мяч, а парочку – все-таки класс исполнителей у команды Семака намного выше. «Ростову» не получится всех закрыть – обязательно у кого-нибудь будет пространство и время для острого решения», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Как считает эксперт, «сине-бело-голубые» одержат уверенную победу со счетом 2:0.

Встреча между «Ростовом» (2-е место) и «Зенитом» (1-е место) состоится сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.