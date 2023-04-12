Рианчо рассказал, что нужно сделать Карпину для завоевания трофеев

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о наставнике «Ростова» Валерии Карпине.

«У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Карпин был отличным игроком, а теперь стал хорошим тренером, который очень высоко поднял «Ростов» без такого большого бюджета, какой есть у других клубов РПЛ.

После 22 туров «Ростов» занимает второе место в чемпионате России, имея в своей копилке 45 очков.