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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо рассказал, что нужно сделать Карпину для завоевания трофеев

12 Апреля 2023 • 17:16 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о наставнике «Ростова» Валерии Карпине.

«У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Карпин был отличным игроком, а теперь стал хорошим тренером, который очень высоко поднял «Ростов» без такого большого бюджета, какой есть у других клубов РПЛ.

После 22 туров «Ростов» занимает второе место в чемпионате России, имея в  своей копилке 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Рауль Рианчо
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