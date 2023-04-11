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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов объяснил, для чего «Зенит» хочет подписать Сафонова и Дивеева

11 Апреля 2023 • 15:37 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит».

«Даже если эти трансферы произойдут, то на уровне РПЛ это никак не скажется, потому что у нас уже давно чемпионат одной команды. «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать и быть первым в РПЛ», — приводит слова Колыванова RT.

Специалист отметил, что на вратарской позиции у «Зенита» действительно есть проблемы, а Сафонов является молодым, но уже опытным голкипером.

После 22 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Игорь Колыванов Матвей Сафонов Игорь Дивеев
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