Сычёв: «Не вижу, за счёт чего «Зенит» может оступиться»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Сычёв прокомментировал борьбу за золотые медали чемпионата России.

«Я пока не вижу, за счёт чего «Зенит» может оступиться, только если игроки начнут валять дурака. Но при Сергее Семаке вряд ли кто-то будет это делать. Хотя, конечно, хотелось бы интриги на концовку», - приводит слова Сычёва «Газета.Ру».

В данный момент «сине-бело-голубые» отрываются от ближайшего преследователя в лице «Ростова» на семь очков, от третьего места, занимаемого московским «Спартаком», на десять баллов.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» 16 апреля, со «Спартаком» - в начале мая.