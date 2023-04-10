Сёмин: «Ростов» сможет финишировать в тройке РПЛ»

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о шансах «жёлто-синих» попасть в тройку по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги.

«У «Ростова» отличный коллектив и сильный главный тренер. Думаю, команда сможет финишировать в тройке РПЛ. Они этого заслуживают», — заявил именитый специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что после 22 туров подопечные Валерия Карпина находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от петербургского «Зенита» на девять очков. Лучшим результатом клуба в истории было серебро Премьер-лиги, завоёванное в сезоне 2015/2016.