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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Ростов» сможет финишировать в тройке РПЛ»

10 Апреля 2023 • 21:02 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о шансах «жёлто-синих» попасть в тройку по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги.

«У «Ростова» отличный коллектив и сильный главный тренер. Думаю, команда сможет финишировать в тройке РПЛ. Они этого заслуживают», — заявил именитый специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что после 22 туров подопечные Валерия Карпина находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от петербургского «Зенита» на девять очков. Лучшим результатом клуба в истории было серебро Премьер-лиги, завоёванное в сезоне 2015/2016.

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Ростов Юрий Сёмин
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