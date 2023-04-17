Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче «сине-бело-голубых» с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре Российской премьер-лиги.

- Вам понравилось, что Карасёв задрал планку борьбы в этом матче?

- Первые 15 минут Карасёв гулял по полю. Он находился далеко от мяча и моментов единоборств. Сергей Семак - сдержанный тренер, но даже он в вступил в диалог с рефери. Этот разговор помог и Карасёв вернулся в игру. Это был топ-матч этого тура. Все игроки подготовились, к ним нет вопросов по самоотдаче. Так же должен вести себя главный арбитр, а не просыпаться на 20-й минуте.

- То есть, Карасёв не отнёсся со всей серьёзностью к статусу игры?

- Он вальяжно отнёсся к началу матча. Пропускал единоборства, далеко находился от них. После разговора с Семаком он взял себя в руки и без ошибок провёл остаток матча.

- Сразу после матча в радиоэфире вы сказали, что нет смысла обращать внимания на статистику и на то, что «Зенит» нанёс всего один удар в створ за всю игру. Тем не менее, такие показатели не сигнализируют о безыдейности команды в атаке?

- «Зенит» проводил блестящие атаки. Возьмите тот же удар Караваева в перекладину в первом тайме. Игрок уровня «Зенита» и сборной должен реализовывать этот момент. К слову о вашем вопросе - этот удар не попал в статистику ударов в створ. А это стопроцентный голевой момент.

Многие сказали, что «Ростов» в первом тайме выглядел лучше. В чём лучше? Был полумомент у Комличенко на 41-й минуте, а у «Зенита» только в первом тайме были два хороших голевых момента у Караваева и столько же у Клаудиньо.

В то же время ни «Зенит», ни «Ростов» не провели хороших контратак. «Ростов» хорошо закрывался, «Зенит» тоже. В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошёл дончан. Если Малком или Клаудиньо хотят играть в Европе, они должны реализовывать те моменты, которые у них были.

- А разве слишком активное подключение Караваева в атаку не говорит о проблемах в завершающей фазе?

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- Караваев создаёт численное преимущество в штрафной - это наигранная комбинация, плюс он умеет забивать. К сожалению, в этом матче ему не хватило исполнительского мастерства.

- Комментаторы сказали, что во втором тайме «Ростов» ни в чём не уступал «Зениту».

- Как понять эту фразу? Да, «Ростов» мог вырвать победу при большом количестве голевых моментов, но «Зенит» создал больше моментов и просто смял соперника. Но чтобы выигрывать, надо забивать. Малком, Кассьерра, Клаудиньо и Караваев, к сожалению, не смогли забить. Четыре голевых момента у зенитовцев только в первом тайме точно было. У игроков «Ростова» есть отдача, дисциплина и самопожертвование, но класса нет. Ростовчане не провели ярких атак, а «Зенит» за два тайма создал восемь моментов.