Мостовой — о Карпине: «Когда друзья становятся выше, они уже не обращают на тебя особого внимания»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих отношениях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

Напомним, что, будучи футболистами, Карпин и Мостовой вместе выступали за сборную России и испанскую «Сельту».

«Есть ли у меня с ним какие-то взаимоотношения? Нет, давно. Когда ты наверху, все твои друзья, но когда они становятся выше, они уже заняты и не обращают на тебя особого внимания», — цитирует Мостового Relevo.

Кроме того, Мостовой отметил, что раньше Карпин не говорил о том, что хочет стать тренером и увлёкся этой работой уже в процессе.

После 22 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч южане проведут завтра, 16 апреля, против лидера чемпионата «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.