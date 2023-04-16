Карпин: «Чемпионская интрига нас вообще не волнует, у нас совершенно другие задачи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Очень много внимания к этой игре, когда встречаются первая и вторая команды чемпионата. Как не перегореть, есть ли действенный способ в такой ситуации?

- А чего перегореть-то? Не вижу никакой здесь интриги. Мне кажется, перегореть можно, когда борешься за выживание. А здесь, я думаю, надо не перегорать, а наслаждаться.

- Как относятся в команде к рассуждениям о чемпионской гонке?

- Ноль внимания по поводу интриги, нас это вообще не волнует, у нас совершенно другие задачи. Другие команды, клубы должны этим заниматься и за это бороться. Мы хотим играть в футбол и всё.

- «Зенит» больше всех забивает и при этом меньше всех пропускает, простая статистика. Как сдержать их в атаке и не пропустить в обороне?

- Поэтому они на первом месте и идут. Больше всех забивают и меньше всех пропускают. Нам хотелось бы играть в футбол.