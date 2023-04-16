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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Чемпионская интрига нас вообще не волнует, у нас совершенно другие задачи»

16 Апреля 2023 • 18:52 Комментировать (2)
Ростов
0:0
Зенит
1 5.65 X 4.00 2 1.67
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Очень много внимания к этой игре, когда встречаются первая и вторая команды чемпионата. Как не перегореть, есть ли действенный способ в такой ситуации?

- А чего перегореть-то? Не вижу никакой здесь интриги. Мне кажется, перегореть можно, когда борешься за выживание. А здесь, я думаю, надо не перегорать, а наслаждаться.

- Как относятся в команде к рассуждениям о чемпионской гонке?

- Ноль внимания по поводу интриги, нас это вообще не волнует, у нас совершенно другие задачи. Другие команды, клубы должны этим заниматься и за это бороться. Мы хотим играть в футбол и всё.

- «Зенит» больше всех забивает и при этом меньше всех пропускает, простая статистика. Как сдержать их в атаке и не пропустить в обороне?

- Поэтому они на первом месте и идут. Больше всех забивают и меньше всех пропускают. Нам хотелось бы играть в футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (2)
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TEREX
16 Апреля 2023 в 19:19
у карпэна адна задаща и устанофка..ни пущать ф калашный рят питакоф..)) пака он с ней справляца..))
ингерман
16 Апреля 2023 в 18:59
ай как же этат бездарный пальце-гнутик дастал.. А-ха-ха-ха! )))
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