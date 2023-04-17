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Семшов прокомментировал ничью в матче «Ростов» - «Зенит»

17 Апреля 2023 • 13:23 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
окончен

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто был ближе к победе в матче 23-го тура «Ростов» - «Зенит».

«В таких матчах ближе к победе та команда, которая реализует свои моменты. «Зенит» упустил несколько хороших шансов, но и у «Ростова» был момент у Терентьева в концовке игры. «Ростов» доказал, что не так страшен черт, как его малюют», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, встреча между «желто-синими» и командой Сергея Семака завершилась нулевой ничьей.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Ростов
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