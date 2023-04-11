Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Когда откроется трансферное окно, тогда и будем говорить о переходах в «Зенит» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 14:47 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший главный тренер «Зенита-2» и экс-игрок «сине-бело-голубых» Владислав Радимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб Константина Тюкавина и ряда других игроков.

- Появились слухи о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

- Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет - знает только генеральный директор.

- Когда мы сможем вернуться к этому вопросу?

- Когда окно откроется, тогда можно будет говорить. Для «Зенита» тем лучше, чем меньше людей об этом знает.

- А если предположить, что эти игроки точно перейдут в «Зенит»?

- Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу - ЦСКА, «Локомотиву» и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно.

Роберт Иванов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
16:06 · Россия. Премьер-лига
Талалаев близок к назначению в клубе РПЛ
15:48 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Какой смысл Пиняеву идти в «Зенит»?
15:37 · Россия. Премьер-лига
Колыванов объяснил, для чего «Зенит» хочет подписать Сафонова и Дивеева
15:32 · Чемпионаты
«Оренбург» подшутил над Карпиным видео
15:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что у Бердыева произошёл конфликт в «Сочи»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Дивеев» — один из лучших защитников РПЛ»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – об интересе «Зенита» к Дивееву: «Питер может сделать ставку на более молодого игрока»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Дзюба в ситуации с Семаком подпортил имидж и показал уровень культуры»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я бы не сказал, что «Зенит» — явный гегемон»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину: «Зачем тогда нужен весь чемпионат?»
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» покажет четыре матча 23-го тура РПЛ в прямом эфире
14:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков - об отставке Бердыева из «Сочи»: «Могу выразить только сожаление»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Уход Бердыева не связан с положением дел «Сочи»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии спартаковца Николсона
14:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в Сильянове
Все новости
Рекомендуем