Бывший главный тренер «Зенита-2» и экс-игрок «сине-бело-голубых» Владислав Радимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб Константина Тюкавина и ряда других игроков.
- Появились слухи о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?
- Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет - знает только генеральный директор.
- Когда мы сможем вернуться к этому вопросу?
- Когда окно откроется, тогда можно будет говорить. Для «Зенита» тем лучше, чем меньше людей об этом знает.
- А если предположить, что эти игроки точно перейдут в «Зенит»?
- Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу - ЦСКА, «Локомотиву» и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно.
Роберт Иванов
Бан пользователя