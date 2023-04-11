Бывший главный тренер «Зенита-2» и экс-игрок «сине-бело-голубых» Владислав Радимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб Константина Тюкавина и ряда других игроков.

- Появились слухи о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

- Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет - знает только генеральный директор.

- Когда мы сможем вернуться к этому вопросу?

- Когда окно откроется, тогда можно будет говорить. Для «Зенита» тем лучше, чем меньше людей об этом знает.

- А если предположить, что эти игроки точно перейдут в «Зенит»?

- Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу - ЦСКА, «Локомотиву» и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно.

Роберт Иванов