Бывший российский арбитр Алексей Николаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал работу главного судьи Сергея Карасёва, который обслуживал матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом».

«Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру. С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля. В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали», - сказал Николаев.

Напомним, что главный матч 23-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей.

Роберт Иванов