В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером

Генеральный менеджер кипрской «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказался по поводу недавней отставки российского специалиста Александра Кержакова.

«Я думаю, он не понял, в чём заключалась его работа. Он ходил на рыбалку вместо того, чтобы разбирать соперника. Однажды он провёл тренировку, которая длилась 10 минут – его рекорд», - рассказал Антониус «Чемпионату».

Напомним, возглавил этот кипрский коллектив Кержаков два месяца назад – в начале февраля. Однако два месяца спустя он покинул клуб, заявив о том, что ему не понравились условия, в которых приходилось работать.

«Большая звезда, великий игрок, хороший парень. Но он должен понять, что значит быть тренером», - добавил функционер.

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