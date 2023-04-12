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Дуду — о Малкоме и Клаудиньо: «У них ноль шансов выступать за сборную Бразилии»

12 Апреля 2023 • 13:16 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

По мнению Дуду, у Малкома и Клаудиньо нет шансов выступать за сборную Бразилии, поэтому не исключено, что они захотят представлять российскую команду.

«Возможно, они хотят играть за национальную команду России. Я так думаю, потому что за сборную Бразилии на сегодня у них ноль шансов заиграть — по уровню не тянут», — цитирует Дуду «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 28 матчей, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и девять передач в 24 встречах. Отметим, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Сборная России Дуду Сеаренсе Клаудиньо Малком Филипе
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