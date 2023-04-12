Дуду — о Малкоме и Клаудиньо: «У них ноль шансов выступать за сборную Бразилии»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

По мнению Дуду, у Малкома и Клаудиньо нет шансов выступать за сборную Бразилии, поэтому не исключено, что они захотят представлять российскую команду.

«Возможно, они хотят играть за национальную команду России. Я так думаю, потому что за сборную Бразилии на сегодня у них ноль шансов заиграть — по уровню не тянут», — цитирует Дуду «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 28 матчей, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и девять передач в 24 встречах. Отметим, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.