Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Ростов» может навязать борьбу «Зениту»

14 Апреля 2023 • 17:12 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.90 X 4.20 2 1.55
16.04 19:00

Экс-наставник «Ростова» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 23-го тура между «жёлто-синими» и «Зенитом».

«Ростов» может навязать борьбу «Зениту». «Ростов» хорошие матчи показывает. Если «Зенит» выиграет, то будут большие шансы стать чемпионом. Команда идет по своему чемпионскому графику, смогут ли ему помешать - покажет матч в воскресенье», — приводит слова Сёмина ТАСС.

После 22 туров «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» идет на второй позиции, отставая от лидера чемпионата на девять баллов.

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.52 4.30 6.60
Видео
15.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
18:31 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил шансы «Ростова» на золото перед матчем с «Зенитом»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Мантуана
18:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал причины востребованности испанских тренеров
18:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий высказался о снижении результативности Писарского
18:13 · Россия. Премьер-лига
Талалаев «в шоколаде» - раскрыты финансовые условия контракта тренера в «Химках»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Долгов: «До зоны стыков всего четыре очка»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Рыбус может покинуть «Спартак»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА ждёт очень тяжёлый матч против «Урала»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Будет интересный матч с «Зенитом», можем интрижки создать для чемпионата»
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» анонсировал «братское дерби» видео
17:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Раконьяца: «Пока рано говорить о выкупе Марко «Црвеной Звездой»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Ангбан покинет «Сочи»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе рассказал об отказе Мане перейти в «Спартак»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Самсонов высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» может навязать борьбу «Зениту»
Все новости
Рекомендуем