Сёмин: «Ростов» может навязать борьбу «Зениту»

Экс-наставник «Ростова» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 23-го тура между «жёлто-синими» и «Зенитом».

«Ростов» может навязать борьбу «Зениту». «Ростов» хорошие матчи показывает. Если «Зенит» выиграет, то будут большие шансы стать чемпионом. Команда идет по своему чемпионскому графику, смогут ли ему помешать - покажет матч в воскресенье», — приводит слова Сёмина ТАСС.

После 22 туров «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» идет на второй позиции, отставая от лидера чемпионата на девять баллов.

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.