Широков: «Динамо» деградирует, в команде нет лидера»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался о результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В последнем матче «бело-голубые» потерпели домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

«Динамо» в этом матче было посторонним на поле. Такой футбол идет с весны, команда деградирует. Нет лидера», - приводятся слова Широкова на страницах «РБ Спорта».

После десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 16 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже составляет десять очков.