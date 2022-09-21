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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Динамо» деградирует, в команде нет лидера»

 
21 Сентября 2022 • 06:28 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался о результатах московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В последнем матче «бело-голубые» потерпели домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

«Динамо» в этом матче было посторонним на поле. Такой футбол идет с весны, команда деградирует. Нет лидера», - приводятся слова Широкова на страницах «РБ Спорта».

После десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 16 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже составляет десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Широков
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