Даса — о работе с Йокановичем: У него очень строгий характер — мне это нравится

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился информацией о работе с наставником команды Славишей Йокановичем.

«С Йокановичем я работал больше семи лет назад. Но он вообще не изменился. Славиша не из тех людей, кто меняется со временем», — приводит слова Дасы «Чемпионат».

Игрок заявил, что ему нравится то, какой строгий характер у Йокановича, очень рад снова работать вместе.

В текущем сезоне 29-летний новичок «Динамо» принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Бело-голубые» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после девяти туров.