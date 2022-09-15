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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса — о работе с Йокановичем: У него очень строгий характер — мне это нравится

 
15 Сентября 2022 • 15:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился информацией о работе с наставником команды Славишей Йокановичем.

«С Йокановичем я работал больше семи лет назад. Но он вообще не изменился. Славиша не из тех людей, кто меняется со временем», — приводит слова Дасы «Чемпионат».

Игрок заявил, что ему нравится то, какой строгий характер у Йокановича, очень рад снова работать вместе.

В текущем сезоне 29-летний новичок «Динамо» принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Бело-голубые» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Эли Даса
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