Барриос уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Колумбийский легионер Вилмар Барриос, который защищает цвета петербургского «Зенита», высказался о вчерашнем успехе в матче против московского «Динамо». «Сине-бело-голубые» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0.

«Хорошие эмоции от игры. Уверен ли я, что «Зенит» будет чемпионом? Думаю, да», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

По итогам десяти туров чемпионата России петербургский клуб набрал 26 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

«Динамо» с 16 пунктами находится на шестой строчке.