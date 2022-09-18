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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

 
18 Сентября 2022 • 10:07 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Колумбийский легионер Вилмар Барриос, который защищает цвета петербургского «Зенита», высказался о вчерашнем успехе в матче против московского «Динамо». «Сине-бело-голубые» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0.

«Хорошие эмоции от игры. Уверен ли я, что «Зенит» будет чемпионом? Думаю, да», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

По итогам десяти туров чемпионата России петербургский клуб набрал 26 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

«Динамо» с 16 пунктами находится на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вилмар Барриос
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