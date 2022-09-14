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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт: «Я по-другому думал о русских до приезда»

 
14 Сентября 2022 • 14:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился своим мнением о жизни в России.

Уругвайский футболист отметил, что тот образ русских людей, который обычно воссоздаётся в фильмах, не соответствует реальной действительности.

«В целом, в России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по-другому думал о русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьёзных. Но по итогу всё оказалось не так», — цитирует Лаксальта Sport24.

Также 29-летний защитник признался, что ему очень тяжело даётся изучение русского языка. Напомним, что уругваец защищает цвета «Динамо» с лета 2021 года. 

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 17 сентября против «Зенита» встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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