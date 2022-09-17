Новичок «Динамо» Даса: «Все знают о силе «Зенита», но мы постараемся победить»

Новичок московского «Динамо» Эли Даса поделился своими ожиданиями от встречи с «Зенитом».

«Все знают о силе «Зенита», но мы будем играть дома и постараемся победить. Уверен, что все будут сконцентрированы на сто процентов и отдадут все силы на поле», - сказал израильский защитник пресс-службе клуба.

Ранее Даса уже играл против «Зенита» в составе израильского «Маккаби». В той встрече защитник был удалён с поля, а его команда уступила со счётом 3:4.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится в рамках 10-го тура РПЛ в субботу, 17 сентября. Начало игра запланировано на 19:00. Представили московского клуба ожидают, что на стадионе будет аншлаг.