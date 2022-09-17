Семак: «Игра была достаточно тяжёлой»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. Главный тренер клуба Сергей Семак прокомментировал итоги игры.

- Как и ожидалось, была достаточно тяжелая игра, которая держала в напряжении до последних минут. По качеству довольны: в обороне действовали неплохо, смогли забить 2 мяча, не пропустили. По счету — уверенная победа, - цитирует Семака издание «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».