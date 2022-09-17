Орлов назвал футболиста, которому не место в «Зените»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник Нуралы Алип не дотягивает до уровня петербургского «Зенита».

«Присутствие Алипа мне непонятно в «Зените». Он абсолютно не уровень команды», - передает слова Орлова издание «Спорт день за днём».

Напомним, что Алип был арендован петербургским клубом до конца года. Правами на 22-летнего футболиста владеет «Кайрат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги центральный защитник провел всего два поединка, в которых не сделал результативных действий. Добавим, что на его счету 18 матчей в составе национальной сборной Казахстана.