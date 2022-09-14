Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Нетания Эдена Карзева, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном зимнем переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что зимой клуб может вернуться к кандидатуре Карзева? Не могу сказать о том, что будет зимой. На данный момент мы все концентрируемся на том, что происходит сейчас. Это самое важное. Но, конечно, мы будем рассматривать такое предложение, если оно поступит и будет возможность. История закрыта только на сегодняшний момент, а не вообще», – заявил представитель футболиста