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Агент Карзева не исключает, что его клиент зимой окажется в московском «Динамо» эксклюзив

 
14 Сентября 2022 • 13:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Нетания Эдена Карзева, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном зимнем переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что зимой клуб может вернуться к кандидатуре Карзева? Не могу сказать о том, что будет зимой. На данный момент мы все концентрируемся на том, что происходит сейчас. Это самое важное. Но, конечно, мы будем рассматривать такое предложение, если оно поступит и будет возможность. История закрыта только на сегодняшний момент, а не вообще», – заявил представитель футболиста

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Нетания Эден Карзев
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