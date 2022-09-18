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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: бразильские легионеры «Зенита» получают российское гражданство

 
18 Сентября 2022 • 05:14 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бразильские лидеры питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо уже находятся в процессе получения российского гражданства. Причины пока что озвучиваются сугубо практические -они смогут платить поменьше налогов, соответственно, больше зарабатывать.

Кроме того, это может привлечь в чемпионат иностранных игроков, которые в силу известных причин в последние месяцы часто стремятся уехать. Быстрое получение гражданства может стать дополнительным стимулом для других южноамериканских игроков, менталитет которых очень часто, как ни парадоксально, близок к российскому, в силу нелюбви к своим холеным североамериканским соседям и общей привлекательности социалистических идей в Латинской Америке.

О том, что Малком и Клаудиньо уже находятся в процессе получения гражданства, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Клаудиньо Родригес Малком Филипе
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