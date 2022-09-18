Источник: бразильские легионеры «Зенита» получают российское гражданство

Бразильские лидеры питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо уже находятся в процессе получения российского гражданства. Причины пока что озвучиваются сугубо практические -они смогут платить поменьше налогов, соответственно, больше зарабатывать.

Кроме того, это может привлечь в чемпионат иностранных игроков, которые в силу известных причин в последние месяцы часто стремятся уехать. Быстрое получение гражданства может стать дополнительным стимулом для других южноамериканских игроков, менталитет которых очень часто, как ни парадоксально, близок к российскому, в силу нелюбви к своим холеным североамериканским соседям и общей привлекательности социалистических идей в Латинской Америке.

О том, что Малком и Клаудиньо уже находятся в процессе получения гражданства, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».