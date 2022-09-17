Сергеев: «Брак был и у нас, и у соперника, дождь размыл поле»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. Нападающий питерского клуба Иван Сергеев прокомментировал итоги игры.

- Сегодня было тяжёлое поле. Погода была хорошая, но дождь размыл поле, было много брака и у нас, и у "Динамо". Мы поймали их на ошибке и в первом тайме забили гол. Потом в концовке забили второй гол и довели дело до победы, - заявил Сергеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».