Гендиректор «Динамо» Пивоваров раскритиковал судейство в матче против «Зенита»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» на своём поле уступили «Зениту» (0:2).

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Мы пересмотрели игру, понимаем, что делать с этим», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, обслуживала эту встречу судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

После 10 туров динамовцы набрали 16 очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» теперь составляет 10 баллов. Свой следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут 2 октября против «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.