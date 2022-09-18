Быстров - о Захаряне: «В «Челси» он бы надел ватные штанишки и сидел на скамейке»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во вчерашнем поединке против петербургского «Зенита». Столичный клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Это лидер команды, который должен был уехать в «Челси». В «Челси» он бы надел ватные штанишки и сидел на скамейке до следующего сезона. С такой игрой», - сказал Быстров в эфире «Все на матч».

В минувшее трансферное окно 19-летний воспитанник «Динамо» был близок к переходу в «Челси», однако сделка сорвалась из-за заминки с денежным переводом. Ожидается, что «пенсионеры» предпримут попытку курить Арсена в январе.