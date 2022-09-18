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Быстров - о Захаряне: «В «Челси» он бы надел ватные штанишки и сидел на скамейке»

 
18 Сентября 2022 • 10:21 Комментировать (3)
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна во вчерашнем поединке против петербургского «Зенита». Столичный клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Это лидер команды, который должен был уехать в «Челси». В «Челси» он бы надел ватные штанишки и сидел на скамейке до следующего сезона. С такой игрой», - сказал Быстров в эфире «Все на матч».

В минувшее трансферное окно 19-летний воспитанник «Динамо» был близок к переходу в «Челси», однако сделка сорвалась из-за заминки с денежным переводом. Ожидается, что «пенсионеры» предпримут попытку курить Арсена в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Владимир Быстров Арсен Захарян
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Комментарии (3)
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wild cat
18 Сентября 2022 в 11:01
ай..ЕФ маласы...)) закурили арсэнку ф хлам..он дажы бидалага играть ужэ ни магёт...))
NOBODY
18 Сентября 2022 в 10:44
Ожидается, что «пенсионеры» предпримут попытку курить Арсена в январе.

за что его куРить??? и как это вообще вы представляете????
sheakes
18 Сентября 2022 в 10:28
Захарян загордился. Молодой, в голове не всё в порядке. Надо ставить на место и тренерам и партнёрам и судьям.
В игре с Зенитом больше понтовался, чем играл, а до КР7 ох как далеко.
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