Силкин: «Зенит» без особого труда взял своё в матче с «Динамо»

Футбольный эксперт Сергей Силкин прокомментировал вчерашнее поражение московского «Динамо» о петербургского «Зенита» в матче десятого тура чемпионата России. «Бело-голубые» принимали команду Сергея Семака на «ВТБ Арене» и уступили со счетом 0:2.

«Удивлен, что «Динамо» ничего не противопоставило сопернику. Кроме удара Фомина трудно что-то вспомнить. «Зенит» был фаворитом и без особого труда взял свое», - передает слова специалиста издание «Известия».

После десяти туров чемпионата России «Динамо» с 16 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице, а «Зенит» (26) единолично лидирует с 4-очковым отрывом.